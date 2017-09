VHS Calenberger Land bietet einen Nähkurs für Anfänger/-innen an

Wennigsen. In diesem Nähkurs der Volkshochschule Calenberger Land werden in einer kleinen Gruppe grundlegende Nähtechniken bis hin zum Reißverschluss einsetzen vermittelt. Er findet am 15. September von 18-21 Uhr und am 16. September von 10-16 Uhr im Haus der Jugendpflege (Argestorfer Str. 4 A , Wennigsen) statt. Mitzubringen sind eine Nähmaschine (kann gegebenenfalls auch ausgeliehen werden) und falls vorhanden, das dazugehörige Handbuch, Nähutensilien sowie ein Verlängerungskabel. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 05103-503021 oder wennigsen@vhs-cl.de