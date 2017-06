Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Calenberger Land (VHS) Im Lindefelde 2 in Wennigsen ist vom 26. Juni bis zum 9. August geschlossen. Telefonisch ist sie bis zum 19. Juli unter 05103-503021 erreichbar.

Ab dem 20. Juli können Sie sich in dringenden Fällen unter der Telefonnummer 05105-52160 an die Geschäftsstelle in Barsinghausen wenden.

(red)