Vollsperrung in Degersen: Fahrbahnsanierung in der Bansestraße

In der 35. und 36. Kalenderwoche soll eine Fahrbahnsanierung in der Bansestraße in Degersen durchgeführt werden. Vor den Asphaltarbeiten werden punktuell Rinnen und Bordsteine repariert, sowie Straßenabläufe, Kanalschachtabdeckungen und Schieberkappen reguliert und der neuen Fahrbahndecke angepasst. Der Sanierungsbereich erstreckt sich über die gesamte Bansestraße.

Für die punktuellen Reparaturarbeiten an den Bord- und Rinnenanlagen werden einzelne halbseitige Sperrungen erfolgen und der Anwohnerverkehr nur geringfügig behindert.

Die anschließenden Asphaltdeckensanierungsarbeiten in der 36. Kalenderwoche werden unter Vollsperrung durchgeführt und dauern zirka zwei Tage, in dieser Zeit sind einige Grundstücke erst nach Absprache mit der ausführenden Straßenbaufirma anfahrbar. Die Asphaltarbeiten umfassen 350 Quadrateter Fräsarbeiten für das Vorprofil in Anschlussbereichen sowie den Fahrbahnränder und 1.200 Quadratmeter Asphaltdeckenarbeiten im DSH-V Verfahren (Dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise auf Versiegelung).

Für kurze Behinderungen durch Baustellenverkehr bittet die Gemeinde Wennigsen um Verständnis.

(red)