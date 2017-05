Wasserrädersaison startet am Samstag

Die Wettervorhersage für kommenden Samstag spielt den Wennigser Wasserrädern in die Karten. Voraussichtlich bei angenehmen Temperaturen und Sonne wird um 15 Uhr die 60. Saison der Wasserräder an der Anlage im Deister eröffnet.

Die Bastler werden dann allen Interessierten ihre neuesten Modelle präsentieren. Neben kleinen Neuerungen erwartet die Besucher unter anderem ein ganz neues Modell, das Studenten der Hochschule zusammen mit den Auszubildenden einer Langenhagener Firma gebaut haben. Ebenso wird das Bollerwagenmodell vorgestellt, das die Wasserräder in Kooperation mit Herrn Ingo Siegner herstellen konnten. Thema dieses Modells ist „Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum“. Damit will die Bastlergemeinschaft in den kommenden Wochen auch in die Kindergärten gehen und den Kindern damit Lust auf eine Wanderung in den Wald zur Anlage machen.

In diesem Jahr erhofft sich der Traditionsverein wieder eine hohe Besucherzahl. „Durch einen Messestand auf der „Ausflugslust“ in Bad Nenndorf und einem Interview in der „Plattenkiste“ des NDR haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten“, erklärt Thomas Bellok, 2. Vorsitzender der Wasserräder.