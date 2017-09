Wennigsen: Infoabend zum Thema Familie und Beruf

Bredenbeck. Der Pflegedienst Monika Jansen veranstaltet am 21. September ab 19 Uhr im Gemeindezentrum Bonhoeffer-Haus (August-Warnecke-Weg 2, Wennigsen) einen Infoabend zum Thema Familie und Beruf. „Für viele Eltern mit Kindern ist es schwierig, Kindererziehung und Selbstverwirklichung in der Arbeitswelt unter einen Hut zu bekommen. Bei uns ist das möglich“, sagt Monika Jansen, Leiterin des Pflegedienstes in der Wennigser Straße 17.

„Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung im Pflegebereich haben, wenn Sie sich fort- oder weiterbilden lassen möchten, wenn sie als Wiedereinsteiger eine Aufbauschulung suchen, sollten Sie am 21. September unbedingt zu uns kommen“, sagt Jansen.

Außerdem berichtet der Notar und Rechtsanwalt Stefan Gerold an dem Abend über den aktuellen Stand zum Thema Vorsorgevollmacht. Im Anschluss stehen die Veranstalter für Fragen aus dem Publikum sowie für persönliche Terminabsprachen zur Verfügung. (tow)