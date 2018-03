Wennigsens Jugendparlament bespricht wichtigste Themen – Nächste JuParty im März

Wennigsens Jugendparlament hat sich von Freitag bis Sonntag zum Klausurwochenende im Schullandheim Riepenburg nahe Hameln getroffen. Themenschwerpunkte waren die Aufgabenbereiche des Parlaments sowie die Optimierung der Arbeitsweisen. Dabei ordneten die Mitglieder die verschiedenen Projekte nach Wichtig- und Dringlichkeit ein. Dies waren beispielsweise die Organisation der nächsten JuParty am 9. März, der Umgang mit den Wennigser Jugendtreffpunkten am Ententeich und an der KGS oder das Mitwirken Jugendlicher an politischen Entscheidungsprozessen über den Instagramaccount « dasjugendparlament ». Anschließend wurden die entstandenen Aufgabenfelder auf die Mitglieder verteilt.

Zwei Mitarbeitende der Jugendpflege Wennigsen sowie mehrere Mentoren begleiteten das JuPa während des Wochenendes. Zudem durften sich die Jugendlichen über den Besuch von Barbara Zunker und Christoph Meineke freuen.

Die Parlamentarier blicken nun erwartungsvoll auf ihr letztes Jahr als siebtes Jugendparlament, in dem eine Reise nach Berlin zum Deutschen Bundestag ansteht.

