Wennigser Bürger über Parktickets erzürnt: Zockt die Gemeinde Trauernde ab?

Aufregung unter den Wennigsern: Bürger berichten mehrfach davon, dass sie auf dem Friedhofsparkplatz während einer Trauerfeier einen Strafzettel wegen fehlender Parkscheibe ausgestellt bekamen. Sie vermuten, dass die Gemeinde bewusst zu diesen Zeiten Kontrollen durchführt. Ist da etwas dran?

Bürger werfen der Gemeinde das bewusste Abzocken von Trauernden vor

Sie parkten auf dem Friedhofsparkplatz, um an einer Trauerfeier teilzunehmen. Ein nicht alltägliches Ereignis, das die Nerven belastet und möglicherweise andere Sachen in den Hintergrund rücken lässt. Zum Beispiel so etwas wie eine Parkscheibe. Nach der Trauerfeier kam dann das böse Erwachen: Ein Strafzettel hängt an der Windschutzscheibe. So erging es bereits mehreren Bürgern. Sie zeigen sich erzürnt: „Die müssen doch gesehen haben, dass die ganzen schwarzgekleideten Menschen in Richtung Friedhof gehen. Das haben sie dann ausgenutzt“, so die Aussage eines Betroffenen. Ist das so? Zockt die Gemeinde Wennigsen bewusst Trauernde ab?

Natürlich sei die Rechtslage klar, wissen auch die Betroffenen. „Es gibt aber auch die moralische Frage“, so ein weiterer Strafzettelempfänger. Marco Gümpel, der die Strafzettel für die Gemeinde verteilte, weist die Vorwürfe von sich. „Das war reiner Zufall“, sagt er. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass zeitgleich eine Trauerfeier stattgefunden habe. „Ich habe einfach meine Tour gemacht.“ Zweimal pro Woche gehe er durch die Straßen der Gemeinde, um nach Parksündern Ausschau zu halten – immer zu anderen Zeiten, betont er. Alleine deshalb sei der Vorwurf, systematisch und punktuell bei Trauerfeiern zu kontrollieren, absurd. Die schwarzgekleideten Menschen seien ihm zudem gar nicht aufgefallen. Statt auf die Menschen um ihn herum konzentriere er sich mehr auf seine Arbeit, so Gümpel. „Wenn ich gewusst hätte, dass eine Trauerfeier läuft, hätte ich sogar meine Route geändert“, sagt er.

Anschuldigungen seien für ihn in seinem Job leider nichts Ungewöhnliches, berichtet er. „Manchmal wird mir sogar an den Kopf geworfen, dass meine Eltern sich für mich schämen sollten. Und das nur, weil ich Ordnungswidrigkeiten ahnde.“ Gümpel appelliert daher auch an alle Bürger – und damit auch an Falschparker – respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Egal, welchen Beruf derjenige ausübt.

(ms)