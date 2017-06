Hauptstraßensanierung: Ein Projekt für alle Wennigser? Grüne veranstalten Infoabend

„Die Hauptstraßensanierung soll ein Projekt aller Wennigser werden,“ resümierte die Fraktionssprecherin Angelika Schwarzer-Riemer am Ende der öffentlichen Fraktionssitzung, die im Rahmen des GRÜNEN DIALOGS stattfand.

Der Bauamtsleiter Martin Waßermann sowie die Städteplanerin Anne-Kathrin Beyer informierten die anwesenden Gäste aus Politik und mit Vertretern der WIG ausführlich über den Stand sowie weiteren Ablauf der Planungen für die Hauptstraßensanierung. Es wurde das Prozedere der Ausschreibung ebenso erläutert wie auch die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung der einzelnen Interessengruppen, seien es Geschäftsleute, Anlieger, Vereine oder Politik. So wurde auch das Missverständnis bezüglich des voraussichtlichen zeitlichen Rahmens geklärt. „Das Genehmigungsverfahren der Förderung, Vergabeverfahren sowie abschließende Verwaltungsakte nach der Durchführung der Bauphase müssen für das Zeitfenster des Projekts ebenso im Blick behalten werden wie die

Zeit des eigentlichen Umbaus,“ erklärte Herr Waßermann.

Die vom Rat am 15. Juni eingerichtete Arbeitsgruppe soll die Interessen der Anwohner, Geschäftstreibenden sowie der Politik berücksichtigen. „Im Rahmen einer Veranstaltung für die Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger werden wir im August die Möglichkeit geben, sich über die Planungen und Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren,“ betonte die Städteplanerin Frau Beyer. „Dieser Grüne Dialog wird sicherlich nicht die letzte Möglichkeit für interessierte Bürgerinnen und Bürgern bleiben, mit den GRÜNEN über die Hauptstraßensanierung zu sprechen und Bürgerinteressen zu formulieren,“ stellte Gun Wittrien als Vertreterin der GRÜNEN Fraktion in der AG Hauptstraße in Aussicht.