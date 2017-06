Wennigser Ortsfeuerwehren: Rot-Grün schließt Zusammenlegung nicht mehr aus

Zu klein, veraltete Ausstattung, erhöhtes Unfallrisiko: So lautet sowohl das Fazit der Feuerwehrunfallkasse (FUK) als auch das von Ortsbrandmeister Thorsten Schmedes für das Feuerwehrgerätehaus in der Wennigser Mark. Ein Ausbau sei dringend notwendig, waren sich sowohl die Politik als auch die Feuerwehr nach der Besichtigung des Feuerwehrhauses einig. Um genügend Platz für Parkplätze, Übungsfläche und Einsatzwagen zu haben, müsse wohl jeder Quadratmeter des Grundstücks ausgenutzt werden und auch einige Bäume gefällt werden, so die einhellige Meinung. Doch nicht nur in der Wennigser Mark herrscht Handlungsbedarf. Auch in Bredenbeck sind Baumaßnahmen unausweichlich, in Degersen ist sogar ein Neubau im Gespräch. Hinzu kommen laut Feuerwehrbedarfsplan mehrere Neuanschaffungen von Einsatzfahrzeugen im gesamten Gemeindegebiet. Das wird teuer. Wie viele Millionen insgesamt aufgebracht werden, ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur: Es werden einige sein. Kann sich die Gemeinde das bei ihren immer weiter steigenden Schuldenstand leisten?

Zweifel daran äußern Vertreter aller politischer Richtungen. Angelika Schwarzer-Riemer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, plädiert bereits seit einigen Jahren dafür, auch über eine Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren nachzudenken. Dies wiederholte sie im Feuerschutzausschuss am Mittwoch. „Ein Querdenken muss auch bei diesem Thema möglich sein“, sagte sie. Im Hinblick auf die Haushaltslage konstatierte sie: „Wir haben nun einmal keinen Dukatenscheißer.“

Bislang gab es für die Überlegung eines Zusammenschlusses von Ortsfeuerwehren in Wennigsen keine Unterstützer. Diese politische Schutzmauer für die Wehren scheint allerdings zu bröckeln. Auch in der Wennigser SPD scheint eine Zusammenlegung kein Tabu mehr zu sein. „Auch die Feuerwehr muss mal Abstriche machen“, sagte beispielsweise SPD-Ratsherr Reinhard Wiens im Fachausschuss. Eine Alternative könnte es seiner Meinung nach sein, zwei oder drei Gerätehäuser optimal auszubauen auf den modernsten Stand zu bringen, andere dafür zu vernachlässigen.

Der Ausschuss sprach sich letztendlich dafür aus, alle Gerätehäuser im Gemeindegebiet von der FUK begutachten zu lassen, um einen umfassenden Überblick über die Zustände der einzelnen Unterkünfte zu erhalten. Unter Berücksichtigung des Feuerwehrbedarfsplans soll anschließend eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Politik, der Verwaltung und der Feuerwehr eine Prioritätenliste erstellen, der als Grundlage für weitere Beratungen dienen soll – und zwar bestenfalls noch vor den Verhandlungen über den Gemeindehaushalt für das Jahr 2018. „Das ist ambitioniert, aber machbar“, so Schwarzer-Riemer.

Die Gespräche dürften kompliziert und sicherlich auch hart in der Sache werden. Jede Ortsfeuerwehr hat verständlicherweise das Bedürfnis, einen oberen Platz in der Prioritätenliste zu erhalten oder – falls es nicht bei Gedankenspielen bleibt – eine Auflösung zu verhindern. Eine „Friede, Freude, Eierkuchen“-Atmosphäre dürfte dabei wohl nicht entstehen. Das weiß auch die Politik. Schwarzer-Riemer gab im Ausschuss sogar zu, dass sie vor diesen Gesprächen „ein wenig Muffensausen“ habe.