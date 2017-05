Wennigser Sommerferienprogramm: Rund 80 Mal Spaß und Spannung

Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, hat das Team der Jugendpflege Wennigsen in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit rund 80

Veranstaltungen zusammengestellt.

Neben Ausflügen und Entdeckungsreisen zu interessanten Zielen in der Region sowie Sport- und Kreativangeboten, stehen die Schulkindbetreuung „Ferien ohne Koffer“ im Wasserpark, das Mädchen-Aktions-Camp, die Kinderfreizeit in den Finnhütten und ab dem 17. Juli der Kunterbunte Spielespaß am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck auf dem Programm.

Unterstützt wird das Team der Jugendpflege in den Sommerferien von zahlreichen Vereinen und Verbänden, Privatpersonen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Das gedruckte Sommerferienporgramm gibt es ab sofort zum Preis von einem Euro im Büro der Jugendpflege, im Bürgerbüro im Rathaus, an allen Wennigser Schulen, in den Gemeindebüchereien, im Wasserpark Wennigsen und in der Buchhandlung „Das Buch“. Kostenlos kann die Broschüre und auf Homepage der Jugendpflege unter

http://jugendpflege-wennigsen.de/angebote/ferienprogramm heruntergeladen werden.

Anmeldungen sind am Freitag, 2. Juni, zwischen 17 und 18.30 Uhr, und ab dem 8. Juni immer dienstags, donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr im Jugendhaus Wennigsen möglich. Ab Ferienbeginn können spontan und falls es noch freie Plätze gibt, montags bis freitags zwischen 14 und 15 Uhr Anmeldungen erfolgen.

Die Anmelphase für „Ferien ohne Koffer“, das Mädchen-Aktions-Camp und zur

Kinderfreizeit in den Finnhütten sind bereits möglich.

(ms / red)