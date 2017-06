Kümmert sich in Wennigsen niemand um Fundtiere?

Unter den Wennigser Bürgern herrschte in den letzten Monaten teilweise Unsicherheit: Wer ist eigentlich in der Gemeinde für den Tierschutz zuständig? Ernst Wildhagen, Erster Vorsitzender des Tierschutzvereins Barsinghausen, klärt auf: „Wir sind für Wennigsen zuständig – so steht es auch in unserer Satzung.“

Nur eine Besonderheit gebe es für die Gemeinde im Umgang mit Fundtieren, erläutert Wildhagen. Denn im Gegensatz zu Barsinghausen und Gehrden hat die Gemeinde Wennigsen keinen Fundtiervertrag mit dem Tierschutzverein abgeschlossen. Findet also jemand in Wennigsen ein Tier, muss er das Fundbüro (Tel. 05103 / 700759) informieren. Außerhalb der Geschäftszeiten soll die Rettungsleitstelle (Telefon 112) angerufen werden. Bei tierärztlichen Notfällen kann das Tier auch in der Gemeinschaftspraxis König/Janssen in der Heinrich-Göbel-Straße 1 (Tel. 05103 / 8615) abgegeben werden.

Ein sehr umständliches und verwirrendes Verfahren, findet Ernst Wildhagen. „Wir würden das gerne einfacher regeln, aber im Moment gibt es noch keine Einigung mit der Gemeinde.“ Die Tierschützer haben nun Bedenken, dass sich niemand mehr für Fundtiere zuständig fühlt. Deshalb rät Wildhagen: „Wenn ein Finder nicht sicher ist, was er machen soll oder von der Gemeinde Wennigsen keine Unterstützung kommt, kann er uns anrufen.“

Wichtig sei jedoch zu wissen, dass der Tierschutzverein bei tierquälerischen Handlungen oder nicht artgerechter Haltung der erste Ansprechpartner für Wennigsen ist. Auch wenn Tiere nicht mehr beim Besitzer bleiben können oder Tierarztkosten die finanziellen Möglichkeiten übersteigen, könnten Bürger den Barsinghäuser Verein ansprechen. „Natürlich vermitteln wir auch gern Tiere nach Wennigsen“, so Wildhagen.

Der Tierschutzverein Barsinghausen ist unter Tel. 0700 / 01002216 oder per Email an info@tierschutzverein-barsinghausen.de erreichbar.

