Zwei Daimler in Degersen aufgebrochen: Unbekannte klauen Fahrzeugteile und Wintermantel

In der vergangenen Nacht wurden in der Louise-Schröder-Straße in Degersen zwischen 21 und 7 Uhr zwei Pkw Daimler angegangen.

Die Fahrzeuge standen am Straßenrand und unter einem Carport. Bei beiden Wagen wurde jeweils eine der hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen und sowohl das Lenkrad als auch die Tachoeinheit komplett ausgebaut. Darüber hinaus wurde aus einem der Fahrzeuge ein hochwertiger Wintermantel gestohlen. Die insgesamte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wennigsen unter 05103 2278 oder das

Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517115 entgegen.

(red)