Zwischenstand beim Stadtradeln: Wennigsen wieder an der Spitze

Seit neun Tagen läuft in der Region Hannover das diesjährige Stadtradeln, dem bundesweiten Wettbewerb des Klima-Bündnisses. Neben den übergeordneten Zielen der Gesundheitsförderung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes geht es darum, bis zum 17. Juni so viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, wie möglich. Jeder Teilnehmer tritt dabei für seine Stadt oder Gemeinde an und treibt durch seine Radtouren die Werte seiner Kommune nach oben. Der Zwischenstand nach gut einer Woche zeigt: Wennigsen ist wieder einmal besonders sportlich unterwegs.

In der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern pro Einwohner“ liegt die Gemeinde mit 1,71 Kilometern derzeit mit großem Abstand auf dem ersten Platz, gefolgt von Hemmingen (1,15 km) und Burgdorf (890 Meter). Die restlichen Kommunen im Calenberger Land haben hingegen noch Luft nach oben. Gehrden belegt unter den 21 Kommunen der Region Hannover momentan den sechsten Rang (680 Meter), Barsinghausen befindet sich derzeit auf Rang Zehn (486 Meter), dicht gefolgt von Ronnenberg auf Platz Zwölf (479 Meter). Durch diese bisher gezeigte Leistung liegt Wennigsen in der Kategorie der absolut zurückgelegten Kilometer auf einem sehr guten vierten Platz – als kleinste Kommune der Region wohlgemerkt.

Elf Tage haben die Bürger der Region Hannover noch Zeit, die Tabelle zu verändern. Anmeldungen für das Stadtradeln sind unter www.stadtradeln.de möglich.