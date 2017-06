488. Schützenfest in Hannover: Tradition und viele Neuheiten auf dem Festplatz

Das Schützenfest Hannover öffnet vom 30. bis zum 9. Juli zum 488. Mal seine Tore. 235 Schausteller, 28 Fahr- und Belustigungsgeschäfte und rund 50 Imbissstände sorgen für den Mix aus Nervenkitzel, guter Gastronomie und Schützentradition.

Veränderungen auf dem Schützenplatz, ein neuer Werbeauftritt und eine kleine Schwester für Schützenmaskottchen Ballerkalle gehören unter anderem zu den Neuheiten beim Schützenfest, das die Landeshauptstadt Hannover zusammen mit den Schützen in diesem Jahr erstmals federführend organisiert. Ebenso gibt es zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit.

Oberbürgermeister Stefan Schostok, Ralf Sonnenberg, Leiter Eventmanagement der Landeshauptstadt Hannover und Schützenpräsident Paul-Eric Stolle sowie Vertreter der Schausteller und Gastronomen gaben gestern im Rahmen der Auftakt-Pressekonferenz kurz vor dem Schützenfest einen Ausblick auf die Planungen.

„Das Schützenfest ist die traditionsreichste Veranstaltung unserer Stadt. Es hat einen festen Platz in unserer Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus. Wir bekennen uns, und da spreche ich auch für die Schützen, gemeinsam und uneingeschränkt zu einem Brauchtum, das unverzichtbar zu Hannover gehört. Wichtig ist es jedoch auch, in Zeiten eines hohen konkurrierenden Freizeitangebotes, das Schützenfest weiterzuentwickeln, es zeitgemäßer und moderner zu gestalten. Mit Blick auf Platzplan und Veranstaltungskalender ist das Ziel bestens erreicht und wird in diesem Jahr an vielen Stellen sichtbar. Das Schützenfest mit seinem diesjährigen Motto „Feste feiern“- ist ein Volksfest für alle BürgerInnen und Bürger, ein Fest für Familien, ein Ort des Beisammenseins – eingebettet in eine einzigartige Tradition. Darauf freue ich mich in jedem Jahr aufs Neue“, sagte Oberbürgermeister Schostok.

„Mehr Qualität auf dem Platz, das ist das Motto“, erläutert Schützenpräsident Paul-Eric Stolle die neue Richtung. Der neue „Schützengarten“ am Rundteil und die neue Innen-Dekoration der Festhalle Marris bilden zusammen das neue Herzstück des Platzes. Die deutliche Reduzierung der Ausschankbetriebe ist Teil der neuen Strategie, um sowohl das Rundteil als auch die Wirtschaftlichkeit der anwesenden Betriebe zu stärken. Ich bin sicher, dass das neue Konzept aufgeht. Besonders freue ich mich auch auf die vielen Schützenvereine, die wir auf dem Platz erwarten“, so Stolle. Beispielsweise haben zum 7. Juli dem „Tag der niedersächsischen Schützenvereine“ mehr als 80 Vereine mit über 1.300 Mitgliedern zugesagt.

Neue Fahrgeschäfte und Aktionen

Allein zehn neue Fahr- und Belustigungsgeschäfte hat Hannover in diesem Jahr zu bieten, darunter eine absolute Neuheit – das „LaserPix“, eine umgebaute Geisterbahn mit Video-Spielen für die ganze Familie und die erste mobile Bahn dieser Art in Europa. Fans von Action und Nervenkitzel können sich auf einen „Polyp“ (Geschwindigkeit in drehbaren Gondeln)“, die „Konga“ (Riesenschaukel mit bis zu 46,5 Metern Höhe) und den „Booster Maxxx Mega G4″ (von 0 auf 100 in 3 Sek.)“ freuen.

Stimmung und Live-Musik ist garantiert in den drei Festzelten (Festhalle Marris, Gaypeople-Zelt, Alt Hanovera) und vier Eventbereichen (Brauhaus live, Niedersachsenhaus, die Mühle und dem Rundteil) mit Schlager-Stars wie Lena Valaitis, Unterhaltungskünstlern wie Miss Chantal und dem ‚Bingobären‘ Michael Thürnau.

Familien kommen beim Angebot von fünfzehn Kinder-Fahrgeschäften voll auf ihre Kosten. Der Familientag, am Mittwoch, 5. Juli, gibt es außerdem viele Angebote und ermäßigte

Preise. Eine Schnitzeljagd mit Preisen, angeboten über die Feriencard und Kinderschminken laden zum Mitmachen ein.

Ein besonderes Highlight gibt es am Samstag, 8. Juli, für alle großen und kleinen Star Wars Fans. Die kostümierten Helden aus den bekannten Filmen sollen ab 15 Uhr auf dem Schützenplatz zu finden sein und freuen sich auf gemeinsame Fotos und die anschließende, musikalisch begleitete Star Wars Parade über den Platz.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Polizei und Stadt haben in intensiven Beratungen das bisherige Sicherheitskonzept zum Schützenfest und zum Schützenausmarsch in Hannover überarbeitet und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geplant.

„Die Sicherheit hat beim Schützenfest oberste Priorität. Wichtig ist es uns aber, mit Augenmaß vorzugehen. Wir möchten, dass viele Besucherinnen und Besucher in unbeschwerter Atmosphäre feiern können“, begründet Ralf Sonnenberg, Leiter Eventmanagement der Landeshauptstadt Hannover die Maßnahmen.