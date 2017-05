GVH unterstützt die Roten: Im 96-Trikot kostenlos zur möglichen Aufstiegsparty am Montag

Wenn Noch-Zweitligist Hannover 96 am kommenden Sonntag gegen den SV Sandhausen punktet, ist dem Team um Trainer André Breitenreiter der Wiederaufstieg in die erste Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Selbst bei einer knappen Niederlage ist die Ausgangslage aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Konkurrenz komfortabel.

Wird der Aufstieg also klar gemacht – und der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) drückt selbstverständlich die Daumen – findet am Montag, 22. Mai, eine große 96-Aufstiegsparty vor dem Neuen Rathaus am Trammplatz in Hannover statt.

Alle Fans, die mit dabei sein wollen, können mit den Verkehrsmitteln im GVH kostenlos an- und abreisen. Voraussetzung: Die Fahrgäste müssen mit einem 96-Trikot bekleidet sein – dabei ist egal, ob es sich um ein aktuelles oder ehemaliges Jersey der „Roten“ handelt. Fan-Accessoires wie Schals, Caps, o.Ä. gelten ausdrücklich nicht als Fahrschein. Möglich gemacht hat die Region Hannover diese KombiTicket-Regelung, die am Montag, 22. Mai von 14 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages gilt. Wie auch in anderen Fällen gilt das KombiTicket in allen Bussen und Bah-nen der GVH-Verbundpartner ÜSTRA, regiobus, DB Regio, metronom, erixx und WestfalenBahn im gesamten Tarifgebiet des GVH (Ticketzo-nen Hannover, Umland und Region) – in den Bahnen jeweils in der 2. Wagenklasse. Der GVH sagt: 96 olé!