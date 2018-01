abf 2018 – Norddeutschlands größte Freizeitmesse ist wieder in Hannover

Die abf, Norddeutschlands größte Freizeitmesse, zieht vom 31. Januar bis 4. Februar wieder Reiselustige und Sportbegeisterte auf Hannovers Messegelände. Über 500 Aussteller präsentieren angesagte Produkte, Trends, Informationen und Dienstleistungen rund um die Kernthemen Reisen & Urlaub, Caravaning & Camping, Fahrrad & Outdoor. Zusätzlich finden im Rahmen der abf die Supreme Heimtiermesse, die Autotage Hannover sowie die Bau- und Gartenmesse B.I.G. statt.

„Reisen & Urlaub“ mit Partnerland Kanada und Kreuzfahrt-Spezial

Unter der Leitung von America Unlimited präsentiert sich Kanada in der abf-Themenwelt „Reisen & Urlaub“ in seiner gesamten Vielfalt. Zusätzlich zum Reiseangebot gibt es ein Bühnenprogramm, landestypische kulinarische Köstlichkeiten, Live-Kettensägen-Schnitzen, und der Erlebnis-Zoo Hannover nimmt die Besucher mit in die kanadische Wildnis des Yukons.

„Leinen los!“ lautet das Motto des neuen Kreuzfahrt-Spezials auf der „Reisen & Urlaub“. Auf dem Gemeinschaftsstand informieren Kreuzfahrt-Anbieter wie AIDA, TUI Cruises und Hurtigruten über die vielfältigen Reisemöglichkeiten auf dem Schiff. Dazu gibt es ein informatives Bühnenprogramm.

Darüber hinaus finden Urlaubshungrige in der Themenwelt „Reisen & Urlaub“ bei rund 200 Reisebüros, Fremdenverkehrsämtern und Busunternehmen individuelle Beratung zu attraktiven Destinationen rund um den Globus. Interessante Impressionen bietet zudem das Reisen & Urlaub Vortragsforum.

Neu: Technik und Zubehör für Camper

Eine weitere Möglichkeit, auf Reisen zu gehen, ist das Caravaning. Die neuesten Trends für die Saison 2018 zeigen alle führenden Fachhändler und Hersteller wie Hobby und Knaus Tabbert in der Themenwelt „Caravaning & Camping“.

Am neuen Technik- und Zubehör-Gemeinschaftsstand präsentieren rund 15 Anbieter von Campingzubehör und -technik alles, was man fürs mobile Reisen braucht – von der Sattelitenschüssel über Heizanlagen bis zu modernster Sicherheitstechnik.

Fahrrad & Outdoor

Sportlich geht es in der Themenwelt Fahrrad & Outdoor zu. Dort, im großen Fahrradbereich, finden die Besucher Fahrräder und Zubehör von über 30 Händlern und Herstellern – ganz gleich ob City-Bike oder Rennrad, E-Bike oder Lastenrad, Mountainbike oder BMX, Fahrradschloss, Ersatzteile oder Bekleidung.

abf-Specials:

Mit etwa 20 Ausstellern aus dem Fotobereich, Workshops und Seminaren, Foto-Ausstellungen und einem bunten Bühnenprogramm mit Vorträgen und Shootings geht die „Photo+Adventure“ vom 2. bis 4. Februar 2018 nach der erfolgreichen Premiere in die nächste Runde.

Bei den AUTOTAGEN Hannover präsentieren zahlreiche Händler aus der Region Top-Marken in allen Preisklassen, die direkt vor Ort Probe gefahren werden können. Am 2. Februar können die Besucher den Auto- und Tuning-Experten JP Kraemer („JP Performance“, „Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott“) am Stand von ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt treffen.

Vom 2. bis 4. Februar finden die Besucher bei der Supreme Heimtiermesse alles, was sie für ihr Haustier brauchen.

Weitere Infos gibt es unter www.abf-hannover.de.