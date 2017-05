An Himmelfahrt veränderte Müllabfuhrtermine in der Region

An Christi Himmelfahrt Donnerstag, 25. Mai, holt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) keine Rest- und Bioabfälle, gelben Säcke und Altpapier ab. Die Abfuhr wird – Leichtverpackungen in der Stadt Hannover und Altpapier in der gesamten Region eingeschlossen – am Freitag, 26. Mai, vollständig nachgeholt. Die Abfuhr am Freitag verschiebt sich auf Samstag, 27. Mai.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben am Himmelfahrtstag geschlossen. Auch das Servicetelefon, die Gebührenhotline und das Gebühren-Servicebüro sind nicht besetzt.

(red)