Brauereifest Herrenhausen – 3.500 Euro für den „Runden Tisch“

Nicht nur feiern war angesagt beim traditionellen Brauereifest der Privatbrauerei Herrenhausen am vergangenen Wochenende. Es sollte auch an jene gedacht werden, die es im Leben nicht so glücklich traf. Für eine Versteigerung zu Gunsten des „Runden Tisches Palliativ und Hospiz in der Region Hannover“, einem Zusammenschluss aller Palliativ- und Hospizversorger der Stadt und der Region Hannover, hatte der der Veranstalter historische und originelle „Herri“-Werbeartikel und Gaststättendevotionalien zur Verfügung gestellt, die insgesamt einen Erlös von 3.500 Euro einbrachten.

„Dieses Spendengeld hilft uns enorm, eine kontinuierliche Verbesserung der Versorgung unheilbar und schwer erkrankter Menschen zu ermöglichen“, erklärte Dr. Markus Sosada, leitender Arzt Palliativmedizin des Klinikums Siloah (KRH) und Vorstandsmitglied des „Runden Tisches“: „Es ist großartig, dass ein fröhliches Fest eines in unserer Region ansässigen Unternehmens es durch eine solche Spende betroffenen Patienten möglich macht, in einer schwierigen Erkrankungssituation immer wieder fröhliche Momente genießen zu können.“ Die Mittel sollen in den einzelnen Einrichtungen zur Verbesserung der Ausstattung und zur Erweiterung des Angebots, z. B. in der Kunst- und Musiktherapie eingesetzt werden.

(red)