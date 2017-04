Busse fahren an Feiertagen nach Sonntagsfahrplan

An den diesjährigen Osterfeiertagen Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag verkehren alle regiobus-Linien tagsüber nach dem Sonntagsfahrplan. Die Nacht-Linien verkehren am Osterwochenende folgendermaßen:

In den Nächten von Karfreitag auf Ostersamstag und von Ostersamstag auf Ostersonntag werden die Fahrten der Nachtliner, Ruftaxen und AnrufSammelTaxen (AST) wie gewohnt durchgeführt. Darüber hinaus verkehren diese Linien ebenso in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag findet jedoch kein Nachtverkehr statt.

(red)