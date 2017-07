Duell der großen Klappen im Erlebnis-Zoo: Flusspferd-Nachwuchs Pumeza lernt Vater Max kennen

Das erste Treffen zwischen Vater und Tochter war ein Wettstreit der besonderen Art: Wer hat die größte Klappe, wer am meisten Ausdauer, wer schlägt die höheren Wellen? Zum ersten Mal traf das inzwischen 15 Monate alte Flusspferd-Jungtier Pumeza im Erlebnis-Zoo Hannover auf seinen Vater Max. Bislang wurde der Nachwuchs von Mutter Cherry und den drei weiteren Flusspferd-Weibchen betreut – jetzt wurde es Zeit für die Familienzusammenführung (und Verstärkung der Spielkameraden, für das sehr agile Flusspferdmädchen).

Als sich das Tor öffnete und Max auf die Außenanlage zu der Herde lief, beäugte Pumeza den großen Flusspferdbullen, den sie bislang nur aus der Entfernung im Stall gesehen, gerochen und gehört hatte, zunächst neugierig. Dann näherte sich das 300 Kilogramm leichte Jungtier langsam und ganz vorsichtig dem ausgewachsenen, 2.800 Kilogramm schweren Bullen.

Nach ausgiebigem Beschnuppern und einem Nasenstupser zum Kennenlernen, erkannte Pumeza in dem Bullen einen idealen Spielkameraden und forderte ihn forsch auf – indem sie ihre kleine Klappe groß aufriss und dem Riesen die kurzen Zähne zeigte. Die Antwort kam prompt: Max riss sein Maul auf und zeigte seiner Tochter, wie das bei erwachsenen Tieren aussieht.

Immer wieder rangelten die beiden miteinander, liefen hintereinander her und gingen zusammen zum Baden ins Wasser, wo Max mit dem Kopf große Wellen für seinen Nachwuchs machte. Mutter Cherry sah dem Zusammentreffen von Max und Tochter Pumeza entspannt zu und nahm eine Auszeit von der Kinderbetreuung.

Max und Pumeza treffen sich ab jetzt täglich auf der Außenanlage am Sambesi. Mit ein wenig Glück können Zoobesucher das Duell der großen Klappen miterleben.

Die Flusspferde im Erlebnis-Zoo:

Flusspferdbulle Max ist 21 Jahre alt und lebt seit 2015 im Erlebnis-Zoo. Er kam auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms aus dem Zoo Kronberg nach Hannover. Mutter Cherry ist 18 Jahre alt. Ihr Jungtier Pumeza wurde am 18. April 2016 geboren. Im Hippo Canyon leben außerdem Kiboko (33), Victoria (19) und Himba (16).

Gefährdung

Seit 2006 steht das Flusspferd als „gefährdet“ auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Gab es Flusspferde einst bis in den Norden Afrikas hinauf, leben in dem heute stark zerstückelten Verbreitungsgebiet südlich der Sahara insgesamt nur noch 125.000 bis 148.000 Tiere, schätzt die Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature). Der Erlebnis-Zoo will mit der Nachzucht langfristig zum Erhalt der gefährdeten Art beitragen.

