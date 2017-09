Region: Am Mittwochnachmittag keine Kfz-Zulassungen möglich

Eingeschränkte Termine wegen Wartungsarbeiten an Glasfaserverbindung

Aufgrund von IT-Wartungsarbeiten sind am Mittwoch, 6. September, ab 13 Uhr keine Kfz-Zulassungen in der gesamten Region Hannover möglich. Das betrifft sowohl die Kfz-Zulassungsstelle im Bürgerbüro der Region Hannover als auch alle Zulassungsstellen in den Umlandkommunen. Bürger werden gebeten, auf den Vormittag oder einen anderen Tag auszuweichen.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Region Hannover sowie weitere Informationen zu den Zulassungsstellen sind online zu finden: https://www.hannover.de/Media/01-DATA-Neu/Facetten/Globale-Karte/Service/Kfz-Zulassung/Zulassen-von-Kraftfahrzeugen

(red)