Martin Harnik ist Niedersachsens Fußballer des Jahres

Eindeutiges Votum bei der Wahl zum „Fußballer des Jahres 2017“ in Niedersachsen: Martin Harnik, Torjäger beim Zweitligisten Hannover 96, setzte sich mit 55,4 Prozent der Stimmen gegen den Wolfsburger Bundesligaprofi Mario Gomez (23,1 Prozent) durch. Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) erhielt 15,4 Prozent. 6,1 Prozent der Stimmen entfielen auf Ken Reichel von Eintracht Braunschweig. Niedersachsens Sportjournalisten haben damit die herausragenden Leistungen des Hannoveraner Stürmers in dieser Zweitligasaison gewürdigt. Martin Harnik ist Nachfolger von Torhüter Marvin Schwäbe (damals VfL Osnabrück, heute von der TSG Hoffenheim ausgeliehen an Dynamo Dresden), der die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Seit 1991 kürt der Niedersächsische Fußballverband den Fußballer des Jahres in Niedersachsen. War die Fußballerwahl zunächst eine Publikumswahl, so sind seit 2007 nur noch die Sportjournalisten aus Niedersachsen wahlberechtigt. Zusammen mit dem Sponsor AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen und dem Verein Niedersächsische Sportpresse ruft der Niedersächsische Fußballverband alljährlich die Sportjournalisten zur Wahl auf.

Martin Harnik steht seit Beginn der Saison 2016/17 bei Hannover 96 unter Vertrag und gilt als „Königstransfer“ der Niedersachsen in dieser Saison. 15 Tore und zwei Assists entfallen nach 31 Saisonspielen auf das Konto des 29-jährigen österreichischen Nationalspielers. Diese und mögliche weitere Treffer könnten am Ende für 96 zum Türöffner ins Oberhaus des deutschen Fußballs werden.

NFV-Präsident Karl Rothmund freut sich, dass es mal wieder ein Spieler von Hannover 96 ist, der die Wahl gewonnen hat. „Martin Harnik kann eine beeindruckende Karriere vorweisen, die in dieser Saison hoffentlich noch um ein weiteres Highlight, nämlich dem Aufstieg der ‚Roten‘, ergänzt wird.“

