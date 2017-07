Morgen im Erlebnis-Zoo Hannover: Late-Zoo mit Kunst und Kultur

Bei der Lesung aus seinem Buch „Der Zoo der Anderen“ um 19.30 Uhr auf Meyers Hof in der Festscheune berichtet Autor Jan Mohnhaupt vom kalten Krieg im Reich der Tiere, vom tierischen Wettrüsten der Berliner Zoodirektoren in Ost und West während der spanungsgeladenen 1960er Jahre. Die Zuhörer erfahren, wie die Stasi ihr Herz für Brillenbären entdeckte und Helmut Schmidt mit Pandas nachrüstete. An dem von Jan Sedelies moderierten Lesungsabend werden außerdem der ehemalige hannoversche Zoodirektor Prof. Lothar Dittrich und der zoologische Leiter des Zoo Hannover, Klaus Brunsing, teilnehmen. (Begrenzte Sitzplätze, Platzvergabe nach Erscheinen)

Im Dschungelpalast zeigt Philipp v. Zitzewitz seine Streetart Graffiti Kunst, während man in den anderen Themenwelten begabten Malschülern beim Porträtieren ihrer Lieblingstiere über die Schulter schauen kann. Die Gruppe „Stricken mit Herz“ präsentiert alles rund um die Strickkunst und berichtet, wie sie älteren Menschen mit Strickkunst zu einem verbesserten Lebensgefühl verhilft.

Außerdem im Abendprogramm: Musikalische Klänge am Sambesi, in Yukon Bay und im Dschungelpalast sowie – Walk Act Pipette. Pipette liebt den Kontakt mit Menschen, ist frisch, frech und schlagfertig, schlägt aber auch mal feine und leise Töne an und lässt mit kleinen Zuschauern große Momente entstehen.

Weitere Informationen unter www.erlebnis-zoo.de

(red)