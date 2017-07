Naturschutzwoche für Kinder – so könnt Ihr mitmachen

Begeisterung für Natur und Umwelt zu wecken, diese Kindern und Jugendlichen auf erlebnisreiche und spielerische Art näher zu bringen und so einen Grundstein für umweltgerechtes Handeln zu legen, ist ein zentrales Anliegen des Natur-Netzes Niedersachsen. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss niedersächsischer Natur- und Umweltstiftungen, das zum mittlerweile fünften Mal zur Teilnahme an der Naturschutzwoche für Kinder und Jugendliche vom 4. November bis 12. November aufruft. Eröffnet wird die Woche am 1. November vormittags durch den Niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel in der Lüneburger Heide.

An der Naturschutzwoche können sich niedersächsische Umweltstiftungen und weitere gemeinnützige Organisationen, Schulen, Institutionen usw. beteiligen. Die Aktionen können zum Beispiel Baumpflanzungen, Pflegeeinsätze oder Nistkastenbau sein. Alle Projekte werden unter www.natur-netz-niedersachsen.de veröffentlicht.

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung unterstützt die vielfältigen Naturschutzeinsätze und stellt Fördergelder entsprechend ihrer allgemeinen Förderrichtlinie zur Verfügung. Dafür muss zuvor ein Antrag bis spätestens zum 15. September gestellt werden. Er setzt sich aus dem ausgefüllten Antragsbogen, einer kurzen Beschreibung der Aktion sowie einem Kosten- und Finanzierungsplan zusammen. Gegebenenfalls ist zusätzlich die Satzung und der aktueller Freistellungsbescheid – falls bei der Bingo-Umweltstiftung noch nicht vorliegend – einzureichen. Weitere Informationen zur Antragstellung finden Sie unter www.bingo-umweltstiftung.de.

Hartmut Schrap, Vorsitzender des Natur-Netzes Niedersachsen bedankt sich bei der Bingo-Umweltstiftung für die finanzielle Unterstützung, ohne die die vielen kleinen Projekte nicht auf die Beine gestellt werden könnten. „Die Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Thema, dem wir uns verschrieben haben. Wir möchten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich aktiv in ihre Umwelt einzubringen und Interesse am Naturschutz zu entwickeln“, so Schrap weiter.

Anträge bitte postalisch zu Händen von Frau Wilmes oder digital an ihre Mail-Adresse sen-den: wilmes@bingo-umweltstiftung.de. Für Rückfragen ist sie telefonisch unter 0511-897697-17 erreichbar.