Noch Plätze frei – ADFC Fahrkompetenz-Training

Unter dem Motto „Sicher(er) Rad fahren“ bietet der ADFC Hannover ein Fahrkompetenz-Training (nicht nur) für Pedelec-Fahrer an. Auf dem Prüfstand steht die eigene Fahrkompetenz.

Was traue ich mir zu? Wo sind Unsicherheiten oder Blockaden? Was kann ich tun, um sicherer zu werden? Wo sind meine Grenzen? Das Angebot richtet sich an alle Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich auf dem Pedelec bzw. beim Fahren im Verkehr unsicher fühlen. Der geschützte Platz bietet die Möglichkeit, durch verschiedene Übungen vertrauter mit dem Rad und seiner Handhabung zu werden und dadurch mehr Vertrauen in die eigene Fahrkompetenz und das Pedelec zu bekommen, aber auch zu erkennen, wo die eigenen Grenzen sind oder wo ggfs. weiterer Übungsbedarf besteht. Dieses Training ist auch für „normale“ Räder geeignet. Bitte das eigene, verkehrssichere Fahrrad

mitbringen.

Mittwoch, 23. August 2017: 16 bis 19 Uhr

Kosten: 15 Euro

Ort: Schulhof der Grundschule „Auf dem Loh“, Auf dem Loh, 30167 Hannover

Anmeldung unter 0511 16403-12 oder per Email an region@adfc-hannover.de