„ProAm 2017“ in Hannover: Tour de France-Etappensieger Marcel Kittel ist mit dabei

Von Oldenburg bis Osnabrück; von Magdeburg bis Münster – in ganz Niedersachsen und den benachbarten Bundesländern werben Großflächenplakate für das neue Radsport-Highlight in Hannover, wo Sprint-Superstar Marcel Kittel (Quick-Step) seine derzeitige Siegesserie in Frankreich erfolgreich fortsetzen will. Der 28-Jährige, bislang fünffache Tour de France Etappensieger 2017 und aktuelle Träger des „grünen Trikots“, ist ohne Wenn und Aber der absolute Top-Star des Rad-Klassikers „Nacht von Hannover“ am Samstag, 29. Juli, auf dem neuen Kurs unmittelbar vor dem Rathaus der Landeshauptstadt.

„Vielleicht kann Kittel ja in Hannover den nächsten „Etappensieg“ einfahren“, hofft Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), die für die Radsport- und Imagekampagne verantwortlich zeichnet: „Als Zugpferd für das neu konzeptionierte Rad-Wochenende ist Kittel natürlich Gold wert.“ Denn nicht nur Zuschauen ist am „ProAm 2017 – 24h Hannover“ angesagt; an gleicher Stelle wie am Sonnabend startet am darauffolgenden Sonntagmorgen das neue Jedermannrennen „Dein Tag“ über Distanzen von 70 bzw. 114 Kilometern durch die Region Hannover und das Weserbergland. „Eine großartige Kombination, den Radsport sowohl aktiv als auch passiv erleben zu können“, freut sich auch Veranstalterin Stefanie Eichel (eichels: Event).

Mit Christian Knees und Robert Wagner konnten die beiden sportlichen Leiter des Rennens, Grischa Niermann und Christian Leben, zudem noch zwei weitere aktuelle „Tour“-Starter präsentieren, die ebenfalls bei der „Nacht“ starten werden. Der einstige Deutsche Meister Knees gilt im britischen Sky-Team als Edelhelfer des Tour de France–Seriensiegers Christopher Froome; Robert Wagner startet für das niederländische „Lotto–Jumbo“–Team und versucht bei der aktuellen Frankreichrundfahrt den Weg für einen Etappensieg seines Kapitäns Dylan Groenewegen zu ebnen.

(red)