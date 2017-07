Rad-Event ProAm 2017 in Hannover: 1.000 Aktive bei Jedermann-Rennen

Die Zielvorgabe ist geknackt! Schon gut 24 Stunden vor dem Ende der Online-Anmeldung am Mittwochabend um 23:59 Uhr haben sich mehr als 1.000 aktive Radsportlerinnen und Radsportler für die Jedermann-Rennen „Dein Tag“ im Rahmen des „ProAm 2017“ am kommenden Sonntag angemeldet.

„Die vierstellige Marke war unsere interne Zielvorgabe“, freute sich Veranstalterin Stefanie Eichel von der Agentur eichels: Event: „Wir sind stolz, zu dieser Premiere des neuen Formats schon so viel Vertrauen geschenkt zu bekommen. Wenn jetzt das Wetter noch ein wenig mitspielt, hoffen wir, dass noch einige Kurzentschlossene hinzukommen.“

Am Sonnabend in der Zeit von 15 bis 22 Uhr, und dann am Veranstaltungstag am Sonntag ab 8 Uhr bis jeweils 30 Minuten vor dem Start der jeweiligen Rennen bei der Startnummernausgabe auf dem Trammplatz, können noch Nachmeldungen abgegeben werden.

Am Sonntag erfolgt der erste Start auf dem Friedrichswall unmittelbar vor dem Rathaus um 10:20 Uhr, wenn zum „Stadler-Cup“ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die 70-Kilometer-Runde gehen. Fünf Minuten später erfolgt der Startschuss zur „HAZ Jedermann-Tour“ über die gleiche Distanz, allerdings ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter. Im Gegensatz zu den anderen Wettbewerben sind hier auch Pedelecs (Fahrräder mit Elektro-Unterstützung) zulässig.

Den Abschluss bildet dann das „Swiss Life Jedermann-Rennen“ über die Distanz von 114 Kilometern. Die Zielankünfte der ersten Aktiven ebenfalls vor dem Rathaus werden gegen 11:50 Uhr (70 Kilometer) bzw. ca. 13:30 Uhr (114 Kilometer) erwartet.