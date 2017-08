Region Hannover beschäftigt 86 neue Azubis

86 junge Menschen haben am 1. August ihre Ausbildung bei der Region Hannover begonnen. Mehr als die Hälfte wollen über ein duales Studium eine Beamtenlaufbahn einschlagen – darunter zehn junge Leute, die ihre Ausbildung beim

Jobcenter absolvieren. Dazu kommen künftige Verwaltungsfachangestellte sowie 21

Azubis für gewerbliche Berufe wie Straßenwärter, Bauzeichner, Fachinformatikerinnen

und -informatiker sowie Kaufleute für Büromanagement.

Am gemeinsamen Einführungstag haben die Auszubildenden zunächst gelernt, wozu der Regionalverband Hannovers überhaupt da ist und was er so macht. Außerdem wurden die jungen Menschen beispielsweie über das Thema Gleichstellung aufgeklärt und in die Arbeit des Personalrats eingeführt.

Während die Azubis für gewerbliche Berufe ab dem zweiten Tag in ihren Bereichen eingesetzt sind, beschäftigen sich die künftigen Verwaltungsprofis mit Fragen der

multikulturellen Gesellschaft, absolvieren eine Rallye durch das Regionshaus und lernen

den Regionspräsidenten kennen.

„Wer eine Verwaltungsausbildung macht, hat die Gelegenheit, im Lauf der Zeit in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern“, sagt Nicolé Heidorn, Leiterin des Service Personal und Organisation der Region Hannover. „Auf diese Vielfalt möchten wir die jungen Leute in der ersten Woche vorbereiten.“

In den nvergangenen Jahren habe die Region die Zahl der Auszubildenden kontinuierlich

aufgestockt, berichtet Heidorn. „Wir sind mitten in einem Generationswechsel und brauchen gute und motivierte Kräfte.“

Deswegen können Interessierte sich ab sofort auch schon für den Ausbildungsstart 2018 bewerben.

(red)