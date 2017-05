„Strandlust und Nordseeflair“ beim Gartenfestival Herrenhausen – vom 2. bis 5. Juni

Im Strandkorb die Beine ausstrecken, von Sanddünen, Wattwanderungen und lachenden Möwen träumen: Das erwartet die Besucher an Pfingsten beim Gartenfestival Herrenhausen. Unter dem Motto „Strandlust und Nordseeflair“ können Freiluftfans im Georgengarten der Herrenhäuser Gärten in Hannover vom 2. bis 5. Juni einen Tag wie am Meer genießen – mit Sylter Köstlichkeiten, maritimer Mode, Möbeln aus Treibholz, friesischen Teemischungen und Wohnaccessoires von der Küste.

Die nordische Teetradition oder das Geheimnis von Kluntjes und flüssiger Sahne im goldenen Friesentee erleben Neugierige beim einschlägigen Teestand. Ein Shanty-Chor übermittelt derweil musikalische Grüße von der Nordsee und hier und da ist ein Schifferklavier zu hören. Jüngere Besucher können sich beim Gestalten von Sandbildern und beim Falten von Papierschiffchen vergnügen oder beim Angelspiel und Gummistiefel-Weitwurf ihre Geschicklichkeit und Kräfte messen. Sollte trotz Frühsommer eine steife Brise wehen, sind unter dem vielfältigen Angebot der zahlreichen Stände wärmende Plaids ebenso zu finden wie kuschelige Kissen und Schals.

Wer es im Garten schöner findet als am Meer, der kann beim Gartenfestival alles entdecken, was den Sommer im heimischen Grün oder auf dem Balkon so besonders macht: jede Menge Pflanzen von buschig und baumgroß bis rosig und exotisch, außerdem Keramiken, Hängematten, Pflanzgefäße, Whirlpools, Sonnensegel und vieles mehr.

Das Gartenfestival Herrenhausen hat von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

(red)