Wählt das Bild des Monats

Zuerst einmal: Vielen Dank an alle, die sich unseren Aufruf zu Herzen genommen haben und uns ein romantisches Foto im Zusammenhang mit unserer Aktion „Bild des Monats“ zugeschickt haben. Nun habt ihr die Wahl: Welches der von uns ausgewählten Fotos hat es verdient, als Bild des Monats gewählt zu werden? Wie ihr eure Stimme abgeben könnt? Ganz einfach:

Auf unserer Facebook-Seite findet ihr ebenfalls einen Link zu diesem Artikel. Kommentiert einfach den entsprechenden Post mit „Eins“ oder „Zwei“. Wer bis Sonntag, 18 Uhr, die meisten Stimmen erhält, hat gewonnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Mittwoch in der neuen Ausgabe des Burgbergblicks bekanntgegeben und vom Burgbergblick mit einem Gutschein für ein romantisches Dinner für zwei Personen im Parkgeflüster in Gehrden beschenkt. Viel Glück!

Hier sind unsere Vorschläge:

Eins:

Zwei: