Barsinghäuser Mobilitäts- und Wirtschaftsschau lockt zahlreiche Besucher

Aus Autoschau und B.U.S wurde in diesem Jahr erstmals die Mobilitäts- und Wirtschaftsschau, kurz MoWi, in Barsinghausen. Zahlreiche Besucher strömten durch die Straßen der Innenstadt und überzeugten sich von dem neuen Konzept. Zahlreiche regionale Unternehmen präsentierten sich an kleineren oder größeren Ständen. Egal ob Dienstleister, Handwerker, Industriebetriebe oder Händler, aus allen Bereichen der heimischen Wirtschaft waren Aussteller dabei. Sie konnten ihre hohe Qualität unter Beweis stellen und es wurden Kontakte zu Kunden und anderen Betrieben geknüpft.

Verknüpft wurde das neue Konzept außerdem mit einem verkaufsoffenen Sonntag, der trotz des wichtigen Bundesligaspieles von Hannover 96 gut besucht war. Die Autohäuser aus der Region zeigten ihre neusten Fahrzeuge und die neusten Trends. Ein Highlight der Veranstaltung war ein großes Gewinnspiel. Das Programm war abwechslungsreich und auch die Aussteller ließen sich so einiges einfallen. Neben kleinen Werbegeschenken konnte beispielsweise auch ein Elektroauto oder ein E-Bike Probe gefahren werden. Doch neben Neuwagen gab es auch eine Oldtimer-Show.

Gerade den Sonntagnachmittag nutzen viele Barsinghäuser für einen Besuch der Messe, einige Aussteller berichteten, dass der Samstag eher mittelmäßig besucht worden sei. Dennoch kam das neue Format der Mobilitäts- und Wirtschaftsschau gut an und einige Aussteller haben sich bereits für das nächste Jahr angemeldet.

(lbr)