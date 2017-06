Gehrdener Schandfleck: Was passiert nun mit der ehemaligen Tennishalle?

Kein schöner Anblick: Zerstörte Wände, kaputte Fenster, verwilderte Grünflächen und viel Müll. Seit mehreren Jahren steht die ehemaligen Tennishalle an der Schulstraße in Gehrden leer und verfällt von Monat zu Monat zunehmend. Vor allem viele Bürger stört der Anblick der Bauruine, der nicht in das sonst so schöne Bild der Stadt passt. Eine Leserin unserer Zeitung trat bereits an die Stadtverwaltung heran und fragte, was mit diesem Schandfleck passieren soll, doch wurde lediglich an den Betreiber der Halle verwiesen. „Zu Messen kommen viele Touristen nach Gehrden, da macht die Bauruine keinen guten Eindruck. Das Grundstück ist verwahrlost und jetzt steht auch noch ein Lkw davor – das ärgert mich richtig und die Verwaltung macht auch nichts“, beschwert sich die Leserin bei unserer Redaktion. Doch jetzt soll sich etwas tun.

Bauruine soll im Juli abgerissen werden

Was passiert mit der Fläche?

Tennis, Kegeln, Fußball – in der ehemaligen Tennis- und Soccerhalle an der Schulstraße in Gehrden wird schon seit mehreren Jahren nicht mehr gespielt. Bereits Ende 2010 kündigte der Betreiber das Aus der Halle an. Die Einnahmen reduzierten sich und der Betrieb lohnte sich nicht mehr. Seit diesem Zeitpunkt verfällt die Halle zunehmend und bietet keinen schönen Anblick. Vor allem die Gehrdener Bürger stören sich zunehmen an dem Anblick der Bauruine und natürlich auch an dem Stillstand.

Eine Leserin unserer Zeitung beschwerte sich erst vor kürzester Zeit über den Zustand des Geländes. Gerade bei Touristen, die wegen eines Messebesuchs in der Stadt seien, hinterließe die Bauruine einen falschen und sehr schlechten Eindruck von der sonst schönen Stadt Gehrden. Auch die Grünflächen seien zunehmend verwildert. Auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete Bürgermeister Cord Mittendorf, dass die Bauruine nun im Juli komplett abgerissen werden soll. „Der Anblick der Tennishalle bot seit langer Zeit kein gutes Bild. Ich freue mich auf die Zusage, dass die Tennishalle jetzt entfernt wird“, sagt Mittendorf, Denn das Gebäude war nicht nur ein Schandfleck, sondern auch ein Ort an dem illegal Müll entsorgt wurde.

Im Jahr 2013 wurde mit der Entkernung und einem Teilabriss der Halle begonnen. Doch zu einem kompletten Abriss kam es bisher nicht. Ebenso gab es bisher kein Konzept für das Gebäude oder das Gelände welches der Politik zusagte. Der Betreiber habe Vorschläge gemacht. Zunächst hatte Lidl Interesse an der Fläche und später legte er ein Wohnraumkonzept vor, welches abgelehnt wurde, da dies eine Sportfläche sei.

In den vergangenem Jahren haben daher die Verhandlungen gestockt und die Bauruine verwilderte zunehmend. Die Bauaufsichtsbehörde der Region Hannover habe das Gebäude immer wieder geprüft und habe versichert, dass von der ehemaligen Tennishalle keine Gefahren ausgehen würden. „Einsturzgefährdet, wie viele Bürger es befürchtet haben, sei die Halle nicht“, ergänzte Mittendorf im Presse-Jahresgespräch.

Das Gelände soll nun komplett geräumt werden. „Es soll zunächst eine steinfreie Fläche entstehen“, teilt der Bürgermeister mit. Was anschließend mit dem Grundstück passieren wird, steht noch nicht fest. Im Bebauungsplan hat die Stadt Gehrden das Grundstück an der Schulstraße als eine Sporterweiterungsfläche ausgewiesen. „Wir haben einen Sportstättenbedarfsplan, aber es liegt auch ein Einzelhandelsgutachten vor“, entgegnet der Bürgermeister auf die Frage, ob die Fläche denn ausschließlich sportlich genutzt werden muss. Es bleibt also abzuwarten, wie es mit der ehemaligen Tennishalle in Gehrden weiter geht. Nach dem kompletten Abriss ist die Politik aufgefordert, gemeinsam mit dem Eigentümer des Geländes eine planerische Festsetzung für die Zukunft der Fläche an der Schulstraße zu treffen. Gelder für den Bau einer weiteren Sportstätte hat die Stadt Gehrden derzeit nicht übrig. Fest steht jedoch, dass zunächst ein Schandfleck verschwindet und nach mehrere Jahren des Stillstands etwas passiert. Der Abriss könnte für viele Bürger eine positive Nachricht sein.

(lbr)