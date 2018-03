Gehrden: Die Markthändler trotzen der Kälte

Minus 12,1 Grad – So kalt war´s lange nicht

Diese Marktleute sind echt knallharte Typen – und Typinnen! Während sich die „normalen Menschen“ am kältesten Tag seit Jahren gar nicht wirklich vor die Haustür trauten, standen die Wochenmarktleute am vergangenen Mittwoch trotzdem mitten in der Kälte auf dem Gehrdener Marktplatz. „Mir macht die Kälte körperlich nichts aus, ich bin das gewöhnt“, sagt Obst- und Gemüsehändler Oliver Vaes gut gelaunt.

Seine Kolleginnen Hanne Meier und Rosa Strebost geht es ähnlich, sie haben sich dick eingepackt und schwören auf die Spezial-Tee-Mischung in ihren Tassen: „Da sind Thymiansirup, Ingwerwurzeln und Rosmarin drin. Wer möchte, kann auch noch einen Schuss Rum dazugeben. Mein Tee hilft gegen Alles, nicht nur gegen die Kälte“, sagt Rosa Strebost und lacht. Auf Rum habe sie heute aber verzichtet. Warum? Vaes ruft dazwischen: „Weil sonst die Kasse am Ende des Tages nicht stimmt.“ Warmer Markthumor trotz Minusgraden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für Mittwoch, den 28. Februar, Minimalwerte von minus 12,1°C. Zwei Tage später waren es immerhin noch frostige minus 11,9°C: „Die Werte sind für März zwar nicht rekordverdächtig, aber doch außergewöhnlich“, erklärt DWD-Meteorologe Karsten Kürbis.

Für Selahedin Uksul kein Problem. Er steht rund 30 Meter nördlich von Vaes Gemüsestand mit seinen Feinkostwaren. Er trägt keinen Schal, keine Mütze, nicht mal warme Handschuhe: „In meiner Heimat hatten wir regelmäßig minus 20 Grad Celsius, dagegen ist das hier doch nichts.“ Uksul kommt gebürtig aus dem Ararathochland im Osten der Türkei. Da kann die Gehrdener Kälte ihm natürlich wenig anhaben.

Schräg gegenüber vom Feinkoststand verkauft Stefan Schwer frischen Fisch. Und tatsächlich steht bei ihm ein Heißluftgerät auf dem Tresen: „Das ist nicht für mich, sondern für meinen Fisch“, sagt er. Wie bitte? „Normalerweise sind zwei Grad plus in der Auslage, aber bei der Kälte muss ich aufpassen, dass der Fisch nicht gefriert“, erklärt Schweer.

Sind denn wirklich alle Markthändler mit einer absoluten Kälteresistenz ausgestattet worden? Nein, Astrid Völkel am Brathähnchenstand offenbar leider nicht: „Die kalten Füße sind für mich echt ein großes Problem“, gesteht die Verkäuferin. Sie hat aber auch wirklich Pech, ihr Stand steht nämlich genau auf der Ecke Kirchstraße und Hüttenstraße

– und da pfeift der unerträglich kalte Wind ständig um Einen herum.

Die Kälte wird jetzt abgelöst

So richtig frühlingshaft wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jetzt auf einen Schlag zwar nicht, aber: „Eine weitere Kältewelle sehen wir auch erstmal nicht“, sagt DWD-Meteorologe Karsten Kürbis. Er rechnet derzeit mit Plus-Temperaturen am Tage (um die fünf Grad) und wenig unter Null in der Nacht. „Wir können mit deutlich ansteigenden Temperaturen rechnen“, verspricht der Wetter-Experte.

Außerdem, glaubt Kürbis, könnte jetzt auch die aktuelle Erkältungswelle vorüberziehen: „Wer sich lange ungeschützt in der Kälte aufgehalten hat, war dadurch geschwächt. Außerdem war die Luft ungewöhnlich trocken, im Prinzip wie im Hochgebirge. Da trocknen die Schleimhäute schnell aus und sind anfällig für Krankheitserreger.“

Faktencheck: Wann war es wie kalt?

Die kältesten Winter gab es in der Region Hannover vor mehr als 50 Jahren.

– Am 8. Februar 1953 war es minus 21,2°C kalt.

– Am 16. Februar 1956 war es minus 24,3°C kalt.

– Am 31. Januar 1963 war es minus 22°C kalt.

– Und am 4. März 1987 war es minus 18,7°C kalt.

(tow)