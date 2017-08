Ellernstraßen-Treff wird wiederbelebt

von Tobias Welz

Barsinghausen. Die Zukunft für die Begegnungsstätte in der Ellernstraße (Barsinghausen) ist sicher. Nachdem der Johanniter-Orden den Treff Ende Juli endgültig aufgegeben hatte, springt der Arbeiter-Samariter-Bund (kurz: ASB) kurzfristig ein. „Wir halten die Ellernstraße für einen guten Standort“, erklärte Jens Meier, Geschäftsführer ASB Hannover-Land/Schaumburg am Donnerstag. Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Barsinghausen bleibt als kleiner Partner am Projekt beteiligt.

Ein Konzept zur Wiederbelebung des zuletzt eingeschlafenen Treffpunkts muss noch vom Vorstand des ASB angenommen werden. Es soll sich ausdrücklich an junge UND alte Menschen im Bereich rund um die Ellernstraße richten. Details wollte Jens Meier aber noch nicht bekannt geben. Am 15. September soll die Begegnungsstätte wiedereröffnet werden.

Unter den Anwohnern in besagtem Bereich löst die Ankündigung direkt Freude aus: „Es wäre wirklich toll, wenn dann wieder viele Menschen hier zusammenkommen. Es ist doch recht einsam hier“, sagt Anwohnerin Mimy Rogge (86). Nachbarin Angela Giedigkeit (50) stimmt zu: „Hoffentlich führt der neue Treff zu mehr Miteinander. Es sollte Nachmittage geben, an denen Jung und Alt zusammenkommen.“

Andere Wünsche von Menschen aus der Ellernstraße sind schon ziemlich konkret: „Wenn der ASB schöne Ausflugziele anbietet, komme ich ganz sicher mit“, sagt Irmgard Lasch (79). Und Ruth Szillat-Schwarz (83) wünscht sich vor allem „Vorleseabende“. Weil die 83-Jährige nicht mehr selber lesen könne. Thomas Marx sagt: „Vielleicht sollte man einen Einkaufsservice für Menschen anbieten, die es selbst nicht mehr in den Supermarkt schaffen.“ Ob ASB und AWO ab dem 15. September allen Wünschen gerecht werden können, wird sich zeigen müssen. (tow)