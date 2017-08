„Erhebliche Mängel“ im Schulzentrum am Spalterhals beseitigt

von Tobias Welz

Barsinghausen. Es hängen noch meterweise graue Kabel und dicke silbrig-glänzende Rohre unverkleidet von den Decken im Raum G27. Das Mauerwerk ist im oberen Wandbereich noch freigelegt. Doch immerhin die Lampen funktionieren wieder. Der Klassenraum G27 und der gesamte G-Trakt des Schulzentrums am Spalterhals (Barsinghausen) sind offenbar wieder sicher. „Wir haben jetzt eine Zustand hergestellt, in dem wieder unterrichtet werden darf“, sagt Bora Kasnu, Architekt im Auftrag der Stadt. Die abschließende Deckenverkleidung wird ihm zufolge erst Mitte 2018 erfolgen.

Bei statischen Untersuchungen wurden nach Angaben der Stadtverwaltung „erhebliche Mängel“ an Decken des Schulzentrums gefunden. „Es ist ein Wunder, dass die von uns vorgefundenen Konstruktionen rund 40 Jahre gehalten haben“, erklärt Kasnu. Damals, beim Bau des Schulzentrums, wurde nach Ansicht des Sachverständigen ganz klar gepfuscht. Die Elektrik sei unzulässig befestigt worden, die Deckenmontage im gesamten G-Trakt des Gebäudes habe gefährliche Mängel aufgewiesen. Ein Statiker setzte eine Deadline: „Wir mussten zu Beginn der Sommerferien 2017 mit entsprechenden Baumaßnahmen starten“, sagt Kasnu.

Ein gutes Dutzend Elektriker und Bauarbeiter eines Abbruchunternehmens waren die gesamten Ferien im Einsatz, damit der Unterricht am 3. August wiederbeginnen kann. Kurz nach Beginn der Maßnahme kam dann ein neuer Schock: „Mir wurde mitten im Prozess mitgeteilt, dass KMF (künstliche Mineralfasern, die Red.) im Flurtrakt unter der Blechverkleidung der Decke lag“, sagt Kasnu. KMF steht im Verdacht, stark gesundheitsschädigend zu sein. „Zum Glück waren die Experten, die den Stoff entfernen konnten, schon da“, fügt der Architekt hinzu. Der gefährliche Dämmstoff wurde gleich mitentfernt.

„Wir haben die gesamte Technik im G-Trakt eins zu eins wiederhergestellt“, erklärt Kasnu am Dienstag zufrieden. Die abschließenden Bauarbeiten könnten, weil sie immer noch so umfangreich seien, aber erst in den Sommerferien 2018 angegangen werden: „In den kleinen Ferien im Herbst, Winter du Frühjahr nächsten Jahres sind die erforderlichen Arbeiten nicht machbar“, sagt Kasnu.

Wie teuer der gesamte Sanierungseinsatz am Ende wird, soll erst in drei bis vier Wochen feststehen: „Wir rechnen noch“, so Kasnu. Ein Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich dürfte aber wahrscheinlich sein.