Golf Trophy der Stadt Gehrden: „Dreimal ist schon eine Tradition“

Bereits zum dritten Mal wollen sich Golfer aus Gehrden beim Golf Trophy auf dem Platz in Bad Münder duellieren. „Nach den zwei erfolgreichen Jahren, wollen wir auch in diesem Jahr wieder die Stadtmeisterschaft im Golfen fortsetzten. Das diesjährige Turnier findet am 26. August wieder in Bad Münder statt“, erklärt Thorsten Knaul, Organisator des Turniers und Schatzmeister des Golfclubs am Deister.

An den vergangenen Turnieren nahmen über 50 Golfer aus Gehrden teil. „Die Idee, Golfer aus Gehrden in einem Turnier in Form einer Stadtmeisterschaft zu vereinen, ist vollends aufgegangen. Es macht einfach Spaß, neue Golffreunde aus Gehrden im Rahmen der Stadtmeisterschaft kennen zu lernen“, sagt der Initiator. Die Spieler kamen bislang aus elf unterschiedlichen Golfclubs aus nah und fern. Es gibt bereits einen festen Stamm an Teilnehmern, schön wäre es jedoch, weitere Golfer zur Teilnahme zu animieren.

Bürgermeister Cord Mittendorf wird wieder die Schirmherrschaft übernehmen und die Siegerehrung mit den Sponsoren begleiten. Teilnahmeberechtigt für die Stadtmeisterschaft sind alle Golfer, die in der Stadt Gehrden oder den dazugehörigen Ortschaften ihren Wohnsitz haben und eine Mitgliedschaft in einem Golfclub des Deutschen Golf Verbandes mit Handicap Führung nachweisen können. Die Stadt Gehrden Golf Trophy bietet somit die Möglichkeit eines sportlichen Wettkampfs unter allen Gehrdener Golfern.

Um ein möglichst breites Feld an Teilnehmern zu haben, wird das Turnier nicht vorgabenwirksam gespielt. Das Turnier wird über 18-Loch gehen. Die Wertung erfolgt in der Sonderform „Bruno-Punkte“, das heißt, der Summe aus gespielten Brutto- und Nettopunkten. Alle Spieler erhalten einen Preis, gestaffelt nach Platzierung. Zusätzlich wird ein Sonderpreis ausgelobt: Nearest to the Pin (getrennt nach Damen und Herren).

Die Startgebühr liegt bei 20 Euro pro Teilnehmer. Dass jeder Spieler einen Preis erhält, wird erst durch die Sponsoren möglich, die Knaul für das Turnier begeistert. „Die Unterstützung der Gehrdener Unternehmen ist unverändert groß. Elf Firmen treten inzwischen als Sponsoren auf“, berichtet Knaul. Bürgermeister Cord Mittendorf lobt das Engagement von Knaul und fühlt sich geehrt die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. „Vor allem die liebevolle Siegerehrung ist wirklich etwas Besonderes“, lobt Mittendorf.

Anmeldebögen werden voraussichtlich ab kommendem Dienstag auf der Homepage des Golfclubs am Deister zur Verfügung stehen. Anmeldeschluss für die „Golf Trophy“ ist der 23. August.

(lbr)