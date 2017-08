Hannover. Am Samstag und Sonntag, den 19. und 20. August, von 11 bis 18 Uhr feiert der Erlebnis-Zoo Hannover das Zoo-Familienfest mit Spiel und Spaß für große und kleine Weltenbummler. An mehr als 20 Stationen gibt es überall im Zoo knifflige Rätsel, Mitmachaktionen und tierische Informationen rund um das Thema Artenschutz. Mit dem roten Reisepass im Gepäck, in dem auch Platz für persönliche Erinnerungen ist, geht es auf Stempeljagd um die ganze Welt – von Afrika über Kanada, Indien und Australien bis ins beschauliche Niedersachsen.

360° Abenteuer Tansania

Beim 360° Abenteuer Tansania tauchen Besucher mit der HD-Brille in die faszinierende Tierwelt Afrikas ein. Das Madagaskar Wildlife Conservation lädt zum spielerischen Kennenlernen der Lemuren und stellt dabei den Lebensraum, die Fressgewohnheiten sowie die besonderen Fähigkeiten und Talente der Affen vor. Beim Verein Rettet den Drill dreht sich alles um das Thema Tierbeschäftigung: Große und kleine Besucher bearbeiten Hölzer und verstecken darin Futterstücke für die Drills, die sich über diese köstlichen Überraschungen freuen und ihre Geschicklichkeit zeigen, wenn sie versuchen an die Leckereien zu gelangen.

Yukon Bay

In Yukon Bay lüftet der NABU am Samstag die Geheimnisse der Wölfe: Warum heulen sie, wie weit laufen sie und was fressen die Raubtiere? Auf dem Marktplatz der kanadischen Hafenstadt entführen Märchenerzähler in die fabelhafte Welt von Feen, Zwergen und Prinzessinnen, während beim digitalen Goldschürfen vom Yukon Territory Goldgräberstimmung aufkommt.

Dschungelpalast

Immer der Nase nach heißt es im Dschungelpalast: in der indischen Kulisse duftet es nach Gewürzen aus aller Welt, die in einem kniffligen Rätsel mit allen Sinnen erraten werden.

Meyers Hof

Auf Meyers Hof können die Weltenbummler schließlich bei stimmungsvoller Live-Musik, summenden Bienen und Bastel-Angeboten den ereignisreichen Tag ausklingen lassen. Wer es sportlich mag, stellt seine Geschicklichkeit beim Dribbel-Parcours von Hannover 96 unter Beweis oder wagt auf der XXL-Hüpfburg mit Käferrutsche große Sprünge.

Highlights für kleine Besucher

Beim Kinderschminken können sich die Kleinen in gefährliche Tiger oder zauberhafte Schmetterlinge verwandeln. Außerdem läuft Tatzi Tatz mit seinen Freunden an beiden Tagen jeweils um 14.30 Uhr in einer bunten Maskottchenparade durch den Zoo.

Mitmachen und gewinnen

Beim großen Zoo-Familienfest-Gewinnspiel warten tolle Preise auf die Gewinner: unter anderem ein Reisegutschein von Abenteuer Tansania, eine Zoo-Jahreskarte für die ganze Familie sowie Tickets für „Stars for free“ und das Fußballbundesligaspiel von Hannover 96 gegen Borussia Dortmund.

Weitere Informationen unter www.erlebnis-zoo.de

(red)