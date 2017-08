Sportfest der Sophie Scholl Schule am 1. September

Am Freitag, den 1. September, wird das große Sportfest an der Sophie Schol Gesamtschule in Wennigsen nachgeholt. Die Jahrgänge 5 bis 13 werden von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr sehr viele Spiele, Sport und Spaß erleben.

Das Fest wurde am Ende des letzten Schuljahres wetterbedingt abgesagt. Falls das Wetter erneut nicht mitspielen sollte, haben die Veranstalter schonmal den 8. September als neuen Ausweichtermin ins Auge gefasst.

Die Jahrgänge 5, 6 und 7 sind im Wasserpark Wennigsen und haben dort viel

Spaß im Wasser und beim Speedball-Turnier auf dem Rasen. Die Jahrgänge 8 und 9 engagieren sich in kooperativen Klassenwettkämpfen. Diese finden auf der Außenanlage der Schule statt. Die Jahrgänge 10 und 11 spielen Beach-Volleyball auf der schönen

Sandanlage. Die Jahrgänge 12 und 13 absolvieren auf dem neuen Kunstrasenplatz des TSV Wennigsen verschiedene herausfordernde sportliche Stationen.