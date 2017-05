Totschlag in Pattenser Seniorenheim: Demenzkranker Bewohner unter Verdacht

Ein 75-jähriger demenzkranker Bewohner eines Pflegewohnstiftes in Pattensen steht im Verdacht, eine 88-jährige Bewohnerin, die ebenfalls in dem Seniorenheim wohnte, getötet zu haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten Mitarbeiter des Pflegewohnstiftes am Donnerstag gegen 15.45 Uhr nach der 88-Jährigen schauen wollen. Sie fanden die Frau mit schweren Verletzungen in ihrem Bett liegend und alarmierten daraufhin Rettungsdienst und Polizei. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in eine Klinik, wo sie notoperiert wurde, jedoch in den späten Abendstunden ihren Verletzungen erlag. Ein demenzkranker Bewohner des Heimes steht im Verdacht, der 88-Jährigen die Verletzungen beigebracht zu haben. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an.

(ms / red)