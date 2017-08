Verkehrschaos in Gehrden

von Tobias Welz

Everloh. Am Freitagvormittag ist es auf der B65 zu einem Lkw-Unfall gekommen, der große Auswirkungen für den Straßenverkehr in und um Gehrden hat. Es staut sich tewilweise auf der Nordstraße, Höhe Bünteweg, bis in die Gartenstraße und darüberhinaus. Die Ursache für den Stau befindet sich auf der B65 in Everloh, Ecke Calenberger Blick und Harenberger Straße. Verletzt wurde niemand.

Das sagt der Lkw-Fahrer

Andreas Flottmann (52), Fahrer des verunglückten Lkws, schilderte dem Burgbergblick wie es zu dem Unfall gekommen sei: „Ich wollte hier in der Kurve bremsen und im selben Moment knickte meine Maschine ein. Es war überhaupt keine Bremsleistung auf der nassen Straße.“ Der Lkw kam aus Richtung Empelde, brach nach links aus und landete im Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der große Anhänger blockiert beide Fahrbahnen der B65 bis ein Kran den gesammten Sattelzug aus der Botanik holt. Das könne laut Polizei „einige Stunden“ dauern.

Bergung wurde veranlasst

„Der Auflieger hängt schon im Tank drin, damit nichts kaputt geht und wir nicht auch noch Diesel verlieren, muss der Lkw rausgehoben werden“, so Flottmann. Der 52-jährige Fahrer hatte eigenen Angaben zurfolge Glück im Unglück: „Es kamen mir auch Autos entgegen, aber die und ich haben offenbar sehr gut reagiert.“ Auf der Straße befand sich neben dem Regenwasser, so Flottmann, auch noch eine andere Substanz, die die Straße zusätzlich glatt gemacht habe.

