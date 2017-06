Vielfältiges Angebot bei den diesjährigen Feriensportwochen in Barsinghausen

Die Feriensportwochen (FeSpoWo) starten mit einem neuen Leitungsteam und einem neuen und modernen Design in die diesjährigen Sommerferien.

Die 31. FeSpoWo finden in diesem Jahr in den letzten beiden Ferienwochen vom 17. bis 21. Juli und 24. bis 28. Juli statt.

13 Übungsleiter aus den verschiedensten Sportarten werden an der Seite von Melissa Beute und Celine Homeyer bei den Feriensportwochen tätig sein und die Betreuung übernehmen. Nach vielen Jahren geben Andreas Claußen und Martin Köster den Leitungs-Staffelstab nun an die FeSpoWo-erfahrenen Nachfolgerinnen ab. „Andreas Claußen und Martin Köster gilt ein besonderer Dank, da sie die Feriensportwochen in den vergangen Jahren durch schwierige Zeiten lenkten und trotz der großen Einsparungen durch das kommunale Haushaltssicherungskonzept aufrecht halten konnten“ lobt Jugendpfleger Björn Wende

Das diesjährige Sportangebot umfasst Wing Tsun Angeboten von der Fachschule für Selbstverteidigung, Basketball, Fußball, Handball, Klettern, Turnen, Trampolin, Schwimmen und erstmals Frisbee, Inliner fahren, das Waldabenteuer und Fahrradtouren. In der Mittagspause wird es wieder einen kleinen Pausenverkauf geben, bei dem die Kinder Müsliriegel und Getränke kaufen können. „Als weitere Neuheit soll allen Kindern ein Obst- und Gemüsetisch zum Naschen bereit stehen, wofür jedoch noch weitere Sponsoren gesucht werden“ erklärt Celine Hohmeyer.

Die Anmeldung zu den FeSpoWo, ist ab sofort online über die Homepage www.ferienpass-barsinghausen.de, aber auch direkt vor Ort möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Tag und 26 Euro pro Woche.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren. Die Betreuung findet montags bis freitags 9 bis 15 Uhr statt. Außer Montag, den 17. Juli wird täglich eine Vorlaufgruppe ab bereits 8 Uhr für Kinder von Berufstätigen angeboten. Jeden Freitag gibt es ein traditionelles Grillfest, zu dem auch alle Eltern herzlich eingeladen sind.

Die Feriensportwochen werden in diesem Jahr von der Stadtsparkasse Barsinghausen, Schollglas, Juwelier Speckmann, der CDU- und SPD-Fraktion unterstützt.